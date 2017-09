Galerii: üheksa kuulsat naist, kes abiellusid endast oluliselt noorema mehega

Tina Turner ja Erwin Bach

2013. aastal abiellus Tina Turner oma pikaaegse kallima Erwin Bachiga, kellega ta oli juba 25 aastat koos elanud. Turner oli abielludes 74-aastane, mees aga 58. Nad on tänini abielus. Tina Turneril on see teine abielu. Varem oli ta abielus Ike Turneriga.

Mary Tyler Moore ja Robert Levine

Mary Tyler Moore abiellus Robert Levine’iga 1983. aastal, kui tema oli 47 ja mees 29. Nad on praegugi abielus, Moore’ile on see kolmas abielu.

Demi Moore ja Aston Kutcher

Demi Moore ja Aston Kutcher abiellusid 2005. aastal, kui naine oli 43 ja mees 27. 2013. aastal nad siiski lahutasid. See oli Kutcheri esimene ning Moore’i kolmas abielu. Enne seda oli Moore abielus Bruce Willisega.

Joan Collins ja Percy Gibson

Joan Collins abiellus Percy Gibsoniga 2002. aastal, kui tema oli 69 ja mees 37. See on Collinsi viies abielu, nad on tänaseni abielus.

Elizabeth Taylor ja Larry Fortensky

Elizabeth Taylor abiellus Larry Fortenskyga 1991. aastal olles 59-aastane. Mees oli siis 39. 1996. aastal nad lahutasid. Taylor oli abielus 8 korda, 7 erineva mehega.

Carol Burnett ja Brian Miller

Carol Burnett ja Brian Miller abiellusid 2001. aastal, kui naine oli 68 ja mees 45. Abielus olid nad kuni naise surmani selle aasta alguses. See oli Burnetti kolmas abielu.

Ivana Trump ja Rossano Rubicondi

Ivana Trump abiellus Rossano Rubicondiga 2008. aastal, kui tema oli 59 ja mees 36. Nende abielu kestis vähem kui kolm aastat. Trump oli enne seda kolm korda abielus olnud. Tema teine abikaasa oli Donald Trump.

Norma Shearer ja Martin Arrougé

Norma Shearer abiellus Martin Arrougé’ga 1948. aastal, kui tema oli 46 ja mees 26. Paar jäi kokku, kuni naine 1983. aastal suri.

Edith Piaf ja Théo Sarapo

Edith Piaf abiellus Théo Sarapoga 1962. aastal, olles ise 46 aastat vana, kui mees oli 26. Abielus jõudsid nad olla aasta aega, sest siis Piaf suri. See oli Edith Piafi teine abielu.

