Ühe harjumuse muutmine aitas naisel oma keha muuta

Neli kuud pärast kolmanda lapse sündi astus Maggie kaalule ja nägi, et kaalub 75 kilo. «Ausalt öeldes oli mul raske enda peegelpiltigi vaadata ja selle «enne» pildi tegemine oli minu jaoks väga raske, kuid ma teadsin, et midagi peab muutuma,» ütles ta väljaandele Popsugar.

Üks kõige suurem ja olulisem asi, mida Maggie oma elustiili juures muutis, oli hilisõhtune näksimine, mille ta vahetas parema harjumuse vastu.

«Ma hakkasin söömise asemel õhtuti stressi maandamiseks trenni tegema,» sõnas ta. Ja kuigi tal on vahel olnud tagasilööke ja ta pole alati eeskujulikult söönud või trenni teinud, peab ta neid möödalaskmisi olulisteks õppetundideks ning punnib edasi.

Kuigi Maggie sööb peamiselt taimetoitu ja väldib töödeldud toitusid, siis ei pea ta ka ranget dieeti. «Kui ma olen väljas ja mul on pitsaisu, siis ma söön absoluutselt seda pitsat,» tunnistas ta.

Kui Maggie hakkas trenni tegema, tegi ta alguses madala intensiivsusega koduseid trenne, mille juurde liitis peagi HIIT-treeningud. Nüüd on ta fitnessimaailmas rohkem kodus ja seadnud omale uued eesmärgid. Seetõttu teeb ta trenni kokku kuus korda nädalas, kombineerides HIIT-treeningud suurte raskuste tõstmisega jõusaalis. Enne laste magamapanekut hüppab ta hüppenööriga.

Alguses oli Maggie unistuste kaal 55 kilo. Kuigi ta kaalub nüüd 65 kilo, ei ole kaalunumber tema jaoks enam tähtis, sest ta on aru saanud, et see pole üldse oluline.

«Alustades oli mu eesmärk kaaluda 55 kilo, sest ma arvasin varasema kogumuse pealt, et nii näen kõige parem välja. Aga selle saavutamiseks piirasin ma kalorikogust nii palju, et praktiliselt näljutasin ennast. Nüüd olen ma tervem ja õnnelikum kui olen kunagi olnud. See on vaid tõestus, et kaalunumber ei loe.»