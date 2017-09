Kõik, mida võiks teada enne, kui alustad süsivesikutevaese dieediga

Kõigepealt, mis on üleüldse süsivesikud?

Vähetuntud fakt on, et süsivesikuid leidub väga paljudes toiduainetes, kirjutab Good Housekeeping. Süsivesikud koosnevad suhkrumolekulidest, mida nimetatakse sahhariinideks. Sahhariinid omakorda lagunevad seedimisel ja eralduvad organismi, kus nad vastutavad peaaegu kõige eest. Näiteks nagu metabolism, koe ja organi funktsioonid ja isegi ajutegevus.

Kuidas aga see dieet toimib?

On kaks põhilist põhjust, miks süsivesikutevaene dieet on tõhus.

Kuna me kasutame süsivesikuid energia saamiseks ja kui me piirame nende tarbimist, siis peame leidma energiaallikaid mujalt. Misjärel hakkab meie keha kasutama kütuseks lihastes paiknevat glükogeeni, mis omakorda meie kehast vett väljutab. Seega lühiajalise dieedi pidamisel, ei näita kaalunumbri langus tegelikku kaalukaotust, vaid veekaotust kehas. Teiseks on see dieet tõhus, kuna me niigi sööme liialt palju süsivesikuid, kuna nad lihtsalt on igal pool. Seega, süsivesikute vähendamine on kõige tõhusam nii kaalu langetamisel kui ka tõusmisel.

Mida võib süüa, kui pidada süsivesikutevaest dieeti?

Üldlevinud arvamuse kohaselt, võib siis süüa kõike, mis süsivesikuid ei sisalda ehk peekonit, liha juustu õli jne. Kuid paraku nii tore see ei ole. Tuleb süüa neidsamu asju, kuid täpselt nii palju kui kulutad.

Kas seda dieeti tasub proovida?

Toitumisnõustajad ütlevad, et praegu on popid nii madala süsivesikutesisaldusega dieedid kui ka madala rasvasisaldusega dieedid ning kumb neist on parem, pole selge ning oleneb muidugi ka inimesest. Samas arvatakse, et pikemas perspektiivis on süsivesikutevaene dieet tõhusam. Samas on selle dieedi puhul problemaatiline see, et süsivesikuid on raske asendada näiteks peolaual, sest kooki ilma jahuta ju ei tee. Teine asi on see, et kui pidada sellist dieeti, niiet et see toimiks, ei tohi libastuda.

Tuleb muidugi silmas pidada, et süsivesikud ei ole iseenesest halvad ja kõige ebatervislikumad on ikkagi töödeldud toidud ehk rämpstoit. Niiet igal dieedil on oma head ja vead.