Akademikliniken – hästi hoitud ilusaladus Rootsist

Juba kümme aastat on Akademikliniken aidanud harida ja koolitada dermatolooge ja plastikakirurge. Näiteks sellel suvel toimunud sümpoosionil “Beauty Through Science” osales üle 900 arsti rohkem kui 40 riigist.

Vajadus täpsemalt ja tõhusamalt toetada patsientide taastumist tingis selle, et Akademikliniken alustas 2005. aastal oma ravikosmeetikasarja. Sellest omakorda arenes välja Skin Care sari, mis on mõeldud kõigile naistele.

Tunnustatud ja innovatiivne

Uuenduslik lahendus võib tulla väga tuttavast suunast. Seda näib kinnitavat Akademiklinikeni Pure Glow Oil, mille üheks põhiomaduseks on kõrge C-vitamiini konsentratsioon.

Ajakiri Iluguru valis Pure Glow Oil hoolduse 2017. aasta parimate ilutoodete hulka ja nimetas selle “Aasta innovatsiooniks kosmetoloogias”. Edu saatis uut hooldust ka Rootsis, kus see valiti eelmise aasta ilutoodete nominendiks.

Peale C-vitamiini sisaldab Pure Glow Oil ka muud kasulikku alates lagritsa- ja rabarberiekstraktist kuni feerulahappeni, mis teeb näonahale mitmel moel head.

Kui nahal on esimesed vananemismärgid, siis Pure Glow Oil hooldus teeb nendega 1:0. Kuid see pole veel kõik. Näonahk saab tagasi oma loomuliku sära, toitainetest ja niisutusest rääkimata. Kasutajad on kiitnud ka Pure Glow Oil hoolduse meeldivalt kerget konsistentsi ja üllatavat võimet vähendada naha laigulisust.

/ AKademikliniken

Lõunapausi hooldus, tasub proovida!

Kui päevad on kiired ja toimetamist täis, ei kipu iluhoolduste jaoks enam aega jääma. Kuid iga naine tahaks ju olla nooruslik ja ilus. Õnneks ei pea veel elutempole alla vanduma, sest uued iluteenused on – vastavalt aja vaimule –kiiremad, tõhusamad ja paremini kättesaadavad.

Päeva päästab lõunapausi hooldus! Skandinaaviast alguse saanud ilutrend on ka Eesti naiste hulgas rõõmuga vastu võetud. Miks mitte, aega kulub sellele vähe ja tulemused on silmaga nähtavad!

Just selline on ka Akademiklinikeni Pure Triple Peel kolmekihiline ensüümhappe näohooldus – uudne, tõhus, kiirelt teostatav ja paljude poolt hinnatud. See oli ka põhjus, miks ajakiri Buduaar nimetas selle 2017. aasta parimaks näohoolduseks. Kuna see 30-35 minutit kestev lõunapausihooldus on loodud dermatoloogide ja plastikakirurgide poolt, on see samaaegselt ülitõhus ja hellalt nahka hoidev.

Tuntud moeblogija Kristjaana Mere on Pure Triple Peel kolmekihilist ensüümhappehooldust proovinud ja kinnitab, et vastupidiselt eelarvamusele oli see ülimalt meeldiv ja täiesti valutu.

“Kuigi seda soovitatakse 6-7osalise kuurina, nägin mina silmnähtavaid tulemusi juba peale esimest korda. Mu nahk oli palju siledam ning jume ühtlasem,” kinnitas Mere ajakirjas Buduaar.

Rootsis aasta parim!

Akademikliniken on loonud Pure Triple Peel ensüümhappehooldusest ka kodus kasutatava variandi. Paljud on kiitnud selle toote mitmekülgsust. Hooldust saab kasutada nõnda, et see sobib erinevatele nahatüüpidele ja -vajadustele.

Pure Triple Peel on võitnud Rootsi ilu- ja kosmeetikaauhinna ning tunnistatud 2016. aasta parimaks näonaha hoolduseks.

Tunnustatud näo-lõualuukirurg Tiia Tamme aga toob Akademiklinikeni hoolduste puhul välja nende üllatavalt hea tulemuslikkuse. “Erineva tugevusega ensüümhappehooldused ning hooldustooted nii koju kui reisile on väga kõrge tasemega ja äärmiselt tulemusrikkad. Kasutan ka ise Akademiklinikeni tooteid ning nn lõunapausihooldused on minu jaoks lausa kohustuslikud. Soovitan kindlasti.”