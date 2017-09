Miks deitida meestega, kes on sinust erinevad?

Isikliku arengu seisukohalt, on oluline, et sa ei deidi ainult oma teisikutega, kirjutab Huffington Post. Inimsuhted toimivad ikkagi üksteist täiendades. Näiteks inimesed, kelle arusaamad ja maailmavaade on sinu omast hoopis erinev. See paneb sind nägema maailma nende perspektiivist ja see on arendav.

Luba endale kohtinguid inimestega, kelle tugevused on sinu nõrkused. Keegi, kes on väga edukas kas erialal või hobides, millega sina hakkama ei saaks või on teil näiteks täiesti erinev huumorimeel. Siis on jälle huvitav on avastada, mis talle nalja teeb ja mida tema jällegi naljakaks ei pea. Võib-olla on ta huvitatud motospordist või allveeujumisest – asjad, mis sinu ideaalsele partnerile iialgi huvi ei pakuks.

Seega vastandumise asemel te hoopis täiendate üksteist ning ajaga võib sellest välja kasvada toimiv kooslus. Võib juhtuda, et mõne aja pärast sa enam ei mõista, mis need erinevused olid, mis sind enne imestama panid.

Inimestel on komme kokku kasvada ja üksteist rikastada, niiet kui mingi hull tüüp sind kohtingule kutsub, ära kohe ütle ei, vaid ole avatud ja proovi!