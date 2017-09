Uuring: suurema jalanumbriga mehed petavad suurema tõenäosusega

Afääre vahendav veebisait Illicit Encounters vaatles oma kasutajate profiile ning jõudis järeldusele, et mehed, kelle jalanumber on suurem kui 10 (Euroopa suurus 43,5), petavad suurema tõenäosusega kui mehed, kelle jalanumber on väiksem kui 10.

Kõige monogaamsemad on mehed, kelle jalanumber jääb 7 ja 10 vahele (39,5 ja 43,5). Kõige suurema tõenäosusega petab aga mees, kes kannab suurust 10,5 (44).

Veebikülje esindaja Christian Grant tõdes, et kuigi tulemused võivad tunduda veidrad, on andmed siiski tõesed ja seos olemas. «Meie kasutajate hulgas on 85 protsenti mehi, kelle jalasuurus on 10 ja üle selle, 15 protsenti meestest kannavad suurust 9 (42,5) ja alla selle,» ütles Grant Female Firstile.

Naiste puhul aga seost ei ilmnenud, seega pole meestel paranoiaks põhjust. Keskmine petjatest naiste jalasuurus on 6,5 (37).