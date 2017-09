MOEAJALOOTUND. Vajalikud aksessuaarid, mis on aidanud läbi ajaloo naistel «armastuse keelt» rääkida

/ Mary Evans / Scanpix

Meikimine muutus sotsiaalselt aktsepteeritavaks tavaks alles kahekümnendatel. Naised tundsid eneses lõpuks vajalikku enesekindlust ja uue, keermega huulepulga tarvitamine oli nüüd fläpperi firmamärk. Eriti efektne oli end meikida avalikus kohas. Esimene kaubanduslik huulepulk oli sündinud 19. sajandi lõpu Pariisis. See hirverasvast, riitsinusõlist ja mesilasvahast koosnev jumestustoode tõi kaasa kodus valmistatud huulepulga vältimatu lõpu. Uued huulepulgad olid mässitud kas siidi või paberisse ning pakitud pisikese nõu sisse ning neid kanti peale pintsliga. 1915. aastal algas huulepulga jaoks uus ajastu Maurice Levy leiutatud silindrikujulise metallkonteineri tõttu. Sellest hetkest muutus huulepulk väikese toru kujuliseks ja üles lükatavaks ning peagi ka keeratavaks.

1920.-30. aastatel valitses glamuurne kõrgklassi seltskonnaelu, pillav ja muretu luksus ning filmikunst. Suitsetavad naised filmis olid seotud sensuaalse ja võrgutavalt seksuaalse tüübiga, keda kõige enam iseloomustas Saksa filmitäht Marlene Dietrich. Moodne oli suitsetada – sigaret daami huulte vahel oli erootiline vaatepilt; sigaretid aitasid kõhnuda. Hollywoodi filmide lemmikstseen – talumatult šikk naine avab hõbedase, inkrusteeritud portsigari ja haarab sigareti elegantselt sõrmede vahele. Hõbedast, merevaigust, kilpkonnaluust või bakeliidist sigaretipitse valmistati juba sajandi alguses ja moes püsisid nad tänu Audrey Hepburnile, kes demonstreeris pikki, peenikesi ja elegantseid pitse filmis «Hommikueine Tiffany juures», kuni 70ndateni. Suitsupitsil oli filtrita sigarettide kasutamisel ka praktiline eesmärk – hoidis suust eemal tubakapuru, vältis nikotiiniplekke sõrmedel ja suitsu sattumist silma.

Kübarast oli 30ndatel saanud tarbeese ning moeelement, mida kandsid kõik hoolimata nende seisusest või klassist. Nende kuju andis kogu naise siluetile uue joone ja hoogsuse. Kübara kandmine oli ühtlasi kirjutamata reegel – ei olnud mõeldav, et daam läheks tänavale kübarata. Kübar jäeti pähe ka külla, kohvikusse ja näitusele minekul. Kübarad omandasid sügava sümboolse tähenduse seoses filmikangelannadega. Staaride kübaratest said ajastu märgid ning elegantsi ja mõttesügavuse sümbolid. Servale oli kinnitatud loor, mida võis kanda kas kübara all või peal.

20. sajandi teine pool

60ndatest peale said stiilihitiks päikeseprillid. 1929. aastal hakkas masstoodanguna päikeseprille tootma ameeriklane Sam Foster ning lõi Atlantic Citys nende rannas müümiseks püsti esimese putka. Ka siis veel kasutasid neid vaid üksikud inimesed – näiteks filminäitlejad. 1960. aastatel juhtus aga midagi revolutsioonilist. Sam Fosteri poolt loodud Foster Granti nimeline firma käivitas legendaarse ja enneolematu päikeseprillide reklaamikampaania, kus modellideks olid imetletud ja jäljendatud staarid. Kõik lihtsalt pidid endale vähemalt ühe paari saama. Prillidesse kodeeritud stiilisõnum varjutab tänapäeval sageli nende praktilise funktsiooni, kuigi see on endiselt alles, ja seda isegi täiustatakse pidevalt. 80ndatel kanti sportlikkuse ja moekuse pärast disainer-päikeseprille juustes, ja seda vaatamata aastaajale ja kohale. Ka peegelduvad prillid olid tolle ajastu moehitt.

70ndaid jäävad alatiseks meenutama platvormkingad. Neid oli kantud varem ja hiljemgi, aga kunagi pole nad olnud rohkem must have aksessuaari staatuses ja nii pöörased ja ülepakutud kui sel ajal. Variatsioonid ulatusid 1940ndate stiilis lahtise ninaga kingadest, mida kanti retrostiilis sitskleitide juurde, kuni popstaaride naeruväärselt sillerdavate kiiltallal kobakateni. Moest pole nad kadunud siiamaani, kuid nende välimus ja kõrgus on muutunud praktilisemaks.

Kõige viimaseks suureks moehitiks on loomulikult mobiiltelefon. Hetkest, mil selle mõõtmed saavutasid kantava suuruse, pole naised telefoni käest pannud. 1993. aastal tutvustati maailma tõenäoliselt esimest nutitelefon IBM Simonit. Uue aastatuhande algusest võib rääkida kui nutitelefonide ajastust, mil nende juurde kuuluvad lisad, kaunistused ja disainielemendid ise juba viitavad sotsiaalse staatuse ja stiili rõhutamise funktsioonile. Uute nutiseadmete turule tulekut oodatakse sama suure põnevusega kui mõne ihaldusväärse disaineri uut kollektsiooni.

Tippdisainer David Koma, kes on riietanud stiiliikoone nagu Lady Gaga, Rihanna ja Beyonce, on öelnud: «Minu arvates on huvitav, millist rolli disain ja selle kaudu ka mood mängivad nutitelefonide loomises – samamoodi nagu hooaja must have aksessuaar või it bag võib ka nutitelefon olla kaunis objekt ja staatuse sümbol.»