Kui konserveeritud ja sügavkülmutatud köögiviljad on sama kasulikud kui värsked

Olgem nõus, oleme harjunud ostma purkides või pakkides köögivilju ainult erandkorras: kui ei ole värskete köögiviljade hooaeg, salatiks on vaja justnimelt konserve või lihtsalt ei ole aega leotada ja keeta näiteks ube. Mitte selle pärast, et see oleks kasulik. Tegelikult on see väga kasulik! Jah, kuulsite õigesti. Õigesti konserveeritud ja sügavkülmutatud köögiviljad säilitavad suurema osa eluliselt vajalikest mikroelementidest. Näiteks kõigile tuntud pooleteisesajandilise ajalooga Prantsuse ettevõtte Bonduelle tooted sisaldavad isegi rohkem vitamiine.

Tootjad saavutavad sellist hämmastavat efekti korjates saaki selle küpsuse tipul, kui selle looduslik kasulikkus on maksimaalne. Saagi korjamise ja sügavkülmutamise või purkidesse kaanetamise vahele jääb vaid mõni tund, nii et värskus ja kvaliteet säilivad täiel määral. Lisaks on Bonduelle'i Hartias kirjas kohustus mitte kasutada geneetiliselt muundatud organisme, seepärast nõuab ettevõte kõigilt oma tarnijatelt deklaratsioone, mis tagaksid GMO-de puudumist ka nende toodangust. Samuti on ekslik arvata, et kõigis konserveeritud toodetes sisalduvad konservandid ja kunstlikud lisandid – säilimist saavutatakse põhiliselt kuumtöötlusega (steriliseerimisega). Ja loomulikult toimub kõigis faasides – seemnete valikust köögiviljade pakendamiseni – ülirange kvaliteedikontroll.

Õrnad, nõudlikud ja lühikese elueaga köögiviljad vajavad eriti hoolikat ümberkäimist. Selleks, et säilitada kõike paremat, mis neis sisaldub – värskust, toitlikkust ja maitseomadusi – peab tõsiselt pingutama. Kogenud tootjad mõistavad seda suurepäraselt ja kasutavad kõige kaasaegsemat tehnoloogiat köögiviljade kasvatuseks ja töötluseks, täiustavad nende pakendamist, loovad uusi, veel kasulikumaid tooteid. Üks viimaseid lahendusi on aurutatud köögiviljad. Kas olete midagi kuulnud tootesarjast Bonduelle Vapeur?

Toidu aurutamine on toidutöötlemise vanim viis. Veel enne tutvust tulega said meie esivanemad soojendada ja pehmeks teha kala, juurikaid ja puuvilju kuumaveeallikate lähedal kividel.

Sellise toiduvalmistamise plussid on ilmselged: toit säilitab nii oma loomuliku värvi, lõhna, vormi ja maitse kui ka suurema osa mikroelementidest ja vitamiinidest. Aurutamiseks pole vaja õli ega puljongit, seega vees lahustuvad vitamiinid ja mineraalid ei lähe kaduma ja toit ei imbu rasvast läbi. Aurutatud söögid on lihtsalt omastatavad, ei tekita rasket tunnet makku ja seetõttu soodustavad nad nooruse ja ilu säilimist, sest ei sisalda üleliigseid kaloreid, kolesterooli ega jääkaineid, mis ummistaksid veresooni.

Aurutatud toit on dieediks parim. Kuid on üks vastuväide: see on paljude meelest liiga tüütu, palju lihtsam on lartsatada õli pannile, visata sinna kõike, mida süda soovib, ja ongi valmis.

Just sellistele „kõigest aru saavatele, aga laiskadele“ on Bonduelle Vapeur — juba valmis aurutatud köögiviljade seeria — tõeline päästmine!

Selleks, et säilitada alles toidu maitse, lõhn ja kasulikud omadused, kasutatakse selle valmistamise protsessis kiirendatud soojendamist ja kõrgrõhuauruga töötlemist. Tulemuseks on palju krõmpsuvamad köögiviljad ja peaaegu ei mingit lisavedelikku!

Kui te raputate purki, ei avasta te ühtegi märki vedelikust – ainult prinkide köögiviljade põrkumist vastu purgiseinu! Selles innovaatilises sarjas on ka oma „tähed“ - tooted, mille eelised on niivõrd ilmselged, et ei vajagi selgitust: need on näiteks kikerherned ja läätsed, mida enam ei pea leotama öö läbi, pesema ja keetma. Varsti jätkame vestlust sellel teemal...