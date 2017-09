Kas dieedipidamine teeb paksuks?

Rasvumise ekspert doktor Nick Fuller ütleb, et uued dieeditrendid ei aita sugugi kaasa kaalulangusele, vaid võivad hoopis riidenumbrit suurendada, vahendab Daily Mail.

Doktor Fuller lisab, et dieet mõjutab keha metabolism ning kui lühema perioodi jooksul võib dieet mõjuda, siis pikema aja jooksul keha harjub ja kehakaal enam ei lange. Ehk teisisõnu, keha metabolism aeglustub, et ennetada kaalulangust ning seda protsessi nimetatakse adaptiivseks termogeneesiks.

Kui sa vahel dieeti pidades oled tundnud ennast pidevalt näljasena, siis see tähendab, et su aju annab signaali, et sul on vaja rohkem süüa. Salenedes suurenevad söögiisu tekitavad hormoonid, mis kindlustavad selle, et teatud hulgal toitu ikkagi organismi jõuaks. Isegi, kui kaalust alla võtta õnnestub, siis söögiisu hormoonid töötavad ikkagi samal tasemel ja võib juhtuda, et need saavad sinust võitu ja sa võtad kogu kaotatud kilod tagasi.

Teadlased tegid katse kahe grupi ülekaaluliste meestega, kellel paluti dieeti pidada. Üks grupp pidas dieeti järjest 16 nädalat ja teine kaks nädalat järjest vaheldumisi kahenädalaste vahedega. Tuli välja, et see grupp, ke pidas vahesid, võttis rohkem alla ja vähem juurde pärast dieedi lõppu, kui järjest dieeti pidav grupp.

Sellest võib järeldada, et efektiivsem viis, kui ikkagi on soov dieeti pidada, on pausidega dieet. Sellegi poolest ei soovita doktor Fuller ka seda. Dieet on tema hinnangul viis, kuidas minna veel paksemaks kui ollakse.