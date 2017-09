Normaalne Norman selgitab: kas mees peaks solidaarsusest raseda naisega joomise maha jätma?

Kas seda on mu mehelt palju palutud, et ta mu raseduse ajal alkoholi ei tarbiks? Vanasti võtsime koos päris palju napsu ja veetsime meeleolukaid nädalavahetusi nii kahekesi kodus kui sõpradega väljas, aga asjad on ju muutunud. Mina enam juua ei saa, aga tema tinistab rahulikult edasi. Ausõna, see ajab mu hulluks!

Aga kas su mees muidu lubas, kui sa rasedaks jäid, et tema enam ei võta? Veame kihla, et suure hurraaga lubas, aga see ilus elu kestis umbes kaks nädalat ja siis hakkas elu jälle vanaviisi minema? See on sellepärast, et keskmine eesti mees ei jäta nagunii mitte kunagi joomist maha ja sa oled päris hull, kui vastupidist arvad.

Jah, kui naine mulle meeldib ja laps oodatud on, püüan ma solidaarsusest natuke vähem võtta ja rohkem temaga kainelt kodus istuda, aga arvata, et mul jääb parima sõbra sünnipäeval viin joomata, on lihtsalt lihtsameelne. Ning mõni õlu õhtusöögi kõrvale ei ole üldse mingi õige purjutamine, nii et kodurahu huvides võiks see ka keelamata jääda.

Kui see mõni purk siia-sinna sulle aga tõesti nii väga närvidele käib, siis ma soovitan tõmmata külmkapil juhe seinast või jätta poodi minnes kogemata rahakott koju. Igal juhul on teod sõnadest efektiivsemad, sest näägutamist ei ole su mehel küll hetkel vaja kuulata. Mõtle nüüd ka natuke, tal on isegi rasked ajad, ta saab lähitulevikus isaks.

Kas ja kui palju ma uues suhtes oma eksidest peaksin rääkima? Kas mehed tahavad mu minevikku teada või on see nende jaoks hirmus? Näiteks mina küll eelistan seda, et mul oleks kogu info tema endiste elukaaslaste kohta.

Kuula nüüd tähelepanelikult: ära hakka mitte mingil juhul mitte kunagi ise mehe ees oma eksidest rääkima! Selle jaoks peaks sa puhta hull olema, sest nii näitad välja ainult ühte: mõtled neile, mitte mulle.

Normaalne mees ei taha mitte midagi sinu minevikust teada. Ära nüüd arva, et see oleks mingi unistus, et mu uus naine võiks olla süütu neitsi, kes on terve elu nunnakloostris elanud. Ma tean, et sa oled enne mind seksinud ja koos elanud, sul on olnud tore ja suur armastus peal, ning ka mitte eriti tore, sest oled ju nüüd siin koos minuga. Aga ma ei vaja detaile! Ma eelistaks mõelda su endistele meestele kui pisikutele lemmikbaari pissuaaris: nad kindlasti on seal, aga ma ei vaja detaile!

Nii et ainus kord, kui midagi üldse öelda, on mehe enda väga konkreetsete küsimuste peale. Neid esitab ta, kui midagi reaalselt vaja teada on. Näiteks võib tekkida huvi selle vastu, kes su elektrikilbi ära vusserdas, miks su ema mu palga kohta küsis või miks sa vormelist mitte midagi ei tea. Muidu aga, ole pai, hoia kõigi osapoolte huvides suu kinni.