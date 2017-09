Seitse lihtsat trikki, kuidas lastest paremaid pilte teha

Anna lapsele midagi teha

Ükski põnn ei taha liikumatult koha peal istuda, kui sina oma kaameraga ringi sebid. Kui te olete õues, siis on praegu hea võimalus laps lehehunnikusse istuma panna, et ta saaks lehti üles visata. Sel ajal, kui laps on usinasti tegevuses, saad temast vahva pildi. Sarnaselt sobivad ka mullitamine, liivalossi tegemine, jäätise söömine või klotsidega mängimine.

Anna talle lohutuseks pehme mänguasi pihku

Kaamera ees istumine võib olla lapse jaoks veidi pingeline. Eriti kui sul on vaja asjalikku fotot, mitte mängupilti. Anna lapsele kätte tema lemmikmänguasi või pehme tekike. Seda on ka hiljem tore vaadata ja meenutada.

Ära pelga segadust

Mõned kõige paremad pildid on need, mis ei ole planeeritud. Sellised on näiteks lompi hüppamise, sünnipäevatordi laialimäärimise ja enda värviga kokku mökerdamise pildid. Ära ole oma visioonis liialt kinni.

Las laps valib oma riided ise

Suuremaks fotosessiooniks oled ilmselt läbi mõelnud, mida peaks laps selga panema. Kui sa aga lased tal oma riided ise valida, on ta suurema tõenäosusega rahulikult ja naudib kogu pildistamise protsessi rohkem. Ära sunni teda riietesse, mida ta vihkab ja mida ta nagunii kunagi ei kannaks.

Lase lapsel rääkida üks naljajutt

Sunnitud naeratus ei ole nunnu. Pane ta päriselt naerma! Selleks võid öelda lapsele, et ta räägiks mingit nalja või meenutaks midagi, mis teda naerma ajab.

Vali võimas taust

Korralikust taustast on palju abi. Vaata ringi ja tee oma pilt näiteks ilusa tapeedi, telliskiviseina või mõne põneva müüri taustal. Väldi sassis elutuba, voodipesu, igavat valget seina ja kõike sellist, kus lapse riided hauvad taustaga ühte.

Lapse lapsel enda poole joosta

Kas pole mitte armas, kui laps jookseb käed avali sinu poole? Püüa see hetk pildile näiteks tühjal tänaval või metsarajal. Nii saad suurepärase foto, mis on siiras ja lõbus.