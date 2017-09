Võrdse palga päev: tänasest aasta lõpuni töötavad naised tasuta

«Täna on selle aasta viimane päev, kui naised palka saavad. Homsest kuni aastavahetuseni töötavad nad ilma tasuta – just nii suur on sooline palgalõhe,» ütleb sotsiaaldemokraadist Riigikogu liige Marianne Mikko, üks võrdse palga päeva eestkõnelejaid Eestis.