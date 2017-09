Rootsi kurjategijad meelitasid ohvreid läbi Tinderi «röövkohtingule»

The Local vahendab, et kolm nugadega kurjategijat ründasid ohvreid, kui need olid saabunud petukohtingule. Skeemile saadi jälile, kui mõni nädal varem röövi ohvriks langenud mees hakkas Tinderis taas midagi kahtlustama ning saatis enda asemel kohtingule politsei. Ka politseinikku rünnati noaga, kuid ta haaras relva ning võttis kahtlusaluse vahi alla.

Riigiprokurör Anna Rappheld sõnas, et vahistatu oli vaid kaasosaline, kuid tema arreteerimine viis gängiliidrini, kes astub kohtu alla esmaspäeval. Teda kahtlustatakse nelja röövi ja ühe röövimise katse korraldamises. Arvatakse aga, et teised kaasosalised võivad olla veel vabaduses.