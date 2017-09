Mariah Carey sööb kaalualandamiseks vaid neid kaht toitu

LiveStrong vahendab, et naise toidulaud on kaalualandamisperioodidel väga spetsiifiline ning sisaldab vaid kaht toitu. «See on väga raske, te vihkaksite mu dieeti,» tõdes Carey ka ise. «Kõik, mida ma päevad läbi söön, on Norra lõhe ja kapparid.»

Jah, tegemist on maitsva roaga, aga kui sa pead seda ainsa asjana päevade kaupa sööma, saab sellest ruttu isu täis. Lusikatäies kapparites on vaid kaks kalorit, suitsutatud lõhe on küll rikas kasulike oomega-3 rasvhapete ja valgu poolest, kuid on palju vitamiine, mineraale ja toidugruppe, mis on sel viisil süües toidulaualt puudu.

Tuleb välja, et Mariah ei tee tõesti nalja: «Jah, ma räägin tõsiselt. Ma püüan süüa vaid valku. See on hull, aga tõesti töötab!»

Ja kuigi popstaar võib ehk seda režiimi järgida, siis meie soovitame ikka tasakaalustatud dieeti, seda ka siis, kui tahad kaotada mõned kilod.