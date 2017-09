Taimetark paneb südamele: külmade saabudes ära unusta pika eluea kindlustajat ingverit!

Pärineb ingver Kagu-Aasiast, kust levis Kariibi mere saartele ja Kesk-Ameerika loodusesse 16. sajandil, kui hispaanlased viisid ta Lääne-India saarestikku, et teda seal Euroopasse viimiseks kasvatama hakata ja seal on ta põhiline kasvuala tänapäevani. Ingverit kasvatatakse ka Indias, Hiinas, Jaapanis, USA-s, Nigeerias, Austraalias ja teistes troopilise kliimaga maades. Ta on mitmeaastane 60 kuni 120 cm kõrgune rohttaim, millel on jäme, harunev mugulakujuline juurikas. Õisik kasvab otse juurest, lehed üheaastased. Risoom sisaldab keerulise koostisega eeterlikku õli, mille koostis sõltub suuresti kasvupiirkonnast.

Igas suuremas toidupoes leidub tänapäeval ilus valik mõnusalt sarvilisi ingverijuurikaid, millest esmalt võib möödagi vaadata, aga kui osata neid juurikaid vääriliselt hinnata, siis saab endale teha palju head. Need on nn valge ingveri juured, mis on juba ka pestud, neid tuleks tarvitada toorelt. Külmkapis seisavad nad õhukindlas karbis mitu nädalat, neid võib ka sügavkülmutada. Head ja värsked on sileda koorega juurikad, krimpsus ja kuivad aga on juba vanad ja mitte nii head.

Kahtlemata on kasulik ka kuivatatud või mõnel muul kujul ingveritoode, valik on väga rikkalik.

Meie vahelduvate aastaaegadega kliimas on ingverist mõtet jätkuvalt rääkida, sest kui saabub külm ja kõleda tuulega sügis ning pimedus kestab mitu kuud, muutub tavaliseks külmetushaiguste teema – ja hea teada, et ingverist oleks tõesti abi. Külmarohuks on kõige õigem tarvitada värsket juurt.

Hiina meditsiinis

Värske ingver on omadustelt «soe» ja «terav» ravimtaim, mis peatab külmetuse algusjärgus, nö hajutab külma: kui on gripp, külmatunne, külmavärinad, naha valulikkus, nina tilkumine, aevastamine, köha.

Värske ingver vähendab iiveldust ja peatab oksendamise, seedehäired, mis on põhjustatud liigsest söömisest (valu, pingetunne kõhus, kõhulahtisus). Samuti aitab, kui on mürgistused, mis on tekkinud mürgise toidu söömisest.

Kuivatatud ingver on «kuum» ja «terav», tuntud kui soojendav ja «külma väljutav», seda kasutatakse:

kui on tekkinud külmatunne jäsemetes ja jalgades;

kõhulahtisus ja isupuudus;

vähendab niiskust ja lima, mille väljenduseks on köha;

kui jäsemetes on valu, raskus ja tuimustunne, kergesti tekkivad verevalumid.

Tuntud ja kasulik väga mitmeti

Erinevate kaasaegsete uuringute kohaseselt on ingver lisaks külmetuserohuna (suurendab higieritust ja vaigistab valu, toimib röga lahtistavalt) ja seedimise parandajana (kiirendab ainevahetust ja aitab puhastada soolestikku sinna kogunenud jääkidest, leevendab kõhugaase) tunnistatud tugevaks antioksüdandiks ja immuunsüsteemi tugevdajaks. On leitud et:

ingver pidurdab pahaloomuliste kasvajate teket ja arengut;

takistab vereliblede koaguleerumist ehk hoiab ära trombide teket;

alandab veresuhkru taset;

leevendab allergiat;

tõrjub mitmesuguseid mikroobe.

Naistele sobib ta eriti premenstruaalse sündroomi (PMS) korral (iiveldus ja kuumahood), aitab tõsta emakalihase toonust ja ennetab migreeni. Ingveris sisalduv vaik alandab kolesteroolitaset ja sobib aeglase rütmiga südamele.

Aitab ennetada masendust ja stressi, lisab tahtejõudu, julgust, innustab algatusvõimet.