Kui sa oled üks neist, kes peale iga vestlust oma bossiga kaalub lahkumisavalduse andmist, siis tõenäoliselt on su ülemus üks jube inimene. Küsitlusi korraldavas veebisaidis Monster tuli välja, et 32 protsenti vastanutest ei ole rahul oma bossiga ja ainult 15 protsenti ütles, et nende boss on suurepärane.