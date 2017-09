Kõige suuremad valed, mida kohtinguprofiilidel kirjutatakse

1. Pikkus, kaal, kehakuju

Siin polegi palju imestada. Naised valetavad end peenemaks, mehed pikemaks.

2. Vanus

Vananedes mehed võtavad vanust rohkem omaks, kuid naised kipuvad vanus kohta rohkem valetama. Eks ikka soovitakse noorem olla.

3. Elustiil

Tahetakse ju näidata, kui põnevat ja ideaalset elu elatakse. Pidevad reisid, kohtingud, õhtusöögid ja nii edasi.

4. Töökoht ja palk

Kuigi sellest eriti kohtinguprofiilil ei räägita, siis tehakse kõik, et end põnevamana ja edukamana näidata. Saab ju ametnimetust mitut eri viisi kirja panna.

5. Lapsed

See on ilmselt üks kõige mõttetumaid valesid. Kes valetaks, et tal pole lapsi? Aga nii tehakse. See tuleb varem või hiljem välja.

Allikas: DailyMail